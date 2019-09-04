МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Более 500 автомобилей Aurus планируется продать в 2021 году, рассказал в интервью газете "Ведомости" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сегодня у нас на мощностях НАМИ налажено мелкосерийное производство, которое будет способно выпустить в 2020 году не более 200 машин. Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин разных модификаций", — рассказал он.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.