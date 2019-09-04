МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Вопрос с дифференциацией госсубсидий предприятиям автопрома в зависимости от уровня локализации, в том числе в части компенсации утилизационного сбора, должен быть решен до конца года, рассказал в интервью "Ведомостям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В конце июля ряд автопроизводителей, в числе которых "АвтоВАЗ", альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai и Volkswagen планировали обратиться с письмом к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой компенсировать автоконцернам, работающим в РФ по специнвестконтрактам (СПИКам), таможенные пошлины на ввоз компонентов наравне с теми, кто еще работает в режиме промсборки.

Министр отметил, что придерживается подхода, при котором механизм доступа к господдержке должен быть привязан к уровню локализации — текущей или запланированной в рамках СПИК.

"Мы как государство честно выполнили все обязательства на обоих этапах промышленной сборки. Мы не были обязаны продлевать этот режим. Но пошли на введение третьего этапа, уже в формате СПИКа, при условии выполнения условий двух предыдущих этапов. Это было сделано с пониманием того, что компании уже вложили средства, создали рабочие места, производственные мощности, развивают технологии. Мы посчитали правильным развивать и дальше такие государственно-частные отношения с определенным условием – чтобы вкладывались дополнительные средства. И кто будет больше вкладывать, тот будет иметь больше преференций. Мне кажется, это логично. Государство на это определенно имеет право", — подчеркнул Мантуров.

"Но при этом точно не будет каких-либо дискриминаций. Мы уже взяли на себя обязательства в части специнвестконтрактов, а в данном случае речь идет о дополнительных преференциях, поверх СПИКов. Например, это касается участия в программах поддержки спроса: чем выше локализация выпускаемых в стране автомобилей, тем больше субсидий можно будет получить. Это должно быть сделано до конца года", — продолжил он.

Кроме этого, министр напомнил, что в соответствии с обязательствами, взятыми на себя перед ВТО, Россия не компенсирует ставки таможенных пошлин на ввоз компонентов для автозаводов. "Более того, смысл соглашений о промсборке, большинство из которых заканчиваются в этом году, как раз в направлении предприятиями экономии от полученных от государства льгот на локализацию. Мы договорились с ВТО, что в 2020 году завершим все соглашения о промсборке. Фактически те компании, которые добросовестно выполнили соглашения о промсборке, теперь не нуждаются в каких-либо льготах от государства, поскольку их компоненты локализованы и имеют самые привлекательные — рублевые — цены", — пояснил он.