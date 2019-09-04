Около 19 млрд руб потратит бюджет на стимулирование спроса на авто в 2020 г - Мантуров
МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Около 19 миллиардов рублей на стимулирование спроса на автотранспортные средства предусмотрено проектом федерального бюджета на 2020 год, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
"В проекте федерального бюджета на 2020 год предусмотрено почти 19 миллиардов рублей на мероприятия по стимулированию спроса на автотранспортные средства (льготное автокредитование и единая лизинговая субсидия)", — ответил министр на вопрос, сохранится ли поддержка автомобильного рынка в следующем году.
https://1prime.ru/transport/20190904/830295515.html