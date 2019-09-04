ЛОНДОН, 4 сен /ПРАЙМ/. Работающие в Великобритании пилоты авиакомпании Ryanair проведут в конце сентября семь забастовок, добиваясь улучшения условий оплаты труда, заявила Ассоциация пилотов британских авиалиний (BALPA).

"Пилоты в Ryanair хотят работать на таких же условиях, что и их коллеги в других авиакомпаниях, наши требования оправданы. Мы хотим урегулировать спор и изменить Ryanair к лучшему. Мы хотим решить проблемы пенсий, страховок по утрате лицензии, пособий на детей и разницы в зарплатах", — приводятся в заявлении BALPA слова генерального секретаря профсоюза Брайана Страттона.

По заявлению ассоциации, забастовки пройдут в Британии 18, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 сентября. Ранее члены BALPA в Ryanair бастовали 1 и 2 сентября, и эти акции не привели к нарушению расписания полетов.