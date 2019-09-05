С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен /ПРАЙМ/. Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" откроют в четверг для пассажиров.

Фрунзенский радиус является южным участком Фрунзенско-Приморской линии метрополитена. Три новые станции значительно улучшат транспортную доступность юга Петербурга.

"Движение по новому участку Фрунзенского радиуса будет запущено 5 сентября", — говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Объекты Фрунзенского радиуса (станции "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары" и электродепо "Южное") планировалось открыть до конца 2018 года. Затем власти сообщили, что сроки в рамках госконтракта на строительство станций Фрунзенского радиуса "Метростроем" не выполнены, станции планировали ввести в мае 2019 года. Позже сообщалось, что три станции Фрунзенского радиуса планировалось открыть к 1 сентября. В июле 2019 года по новому участку Фрунзенского радиуса проехал первый пробный поезд.

Этот участок Фрунзенско-Приморской линии метрополитена проходит вдоль Бухарестской улицы во Фрунзенском районе. Пропускная способность участка линии – 40 пар поездов в час. Суточный объем пассажирских перевозок в первый период эксплуатации, предположительно, составит 997 тысяч пассажиров.

Станция "Проспект Славы" является станцией глубокого заложения пилонного типа. Проектом предусмотрены выходы из станции в районе пересечения Бухарестской улицы и проспекта Славы, а также на углу Альпийского переулка и Бухарестской улицы. Один из вестибюлей станции украшен декоративно-мозаичным панно, которое посвящено воинам — участникам боевых действий в Афганистане.

Станция "Дунайская" мелкого заложения расположена между Дунайским проспектом и улицей Олеко Дундича. Проектом предусмотрены два вестибюля, выход пассажиров будет осуществляться через подземные пешеходные переходы: на улицу Ярослава Гашека и на Дунайский проспект. Архитектурное оформление связано с названием станции и раскрывается в виде волнообразных декоративных потолков синего цвета, что вызывает ассоциации с рекой Дунай.

Станция "Шушары" станет конечной станцией Фрунзенско-Приморской линии метрополитена.