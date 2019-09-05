ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Сбербанк участвует в обсуждении формата финансирования автомобильной дороги "Меридиан", при правильном структурировании мог бы стать старшим кредитором проекта, заявил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Этот проект пока находится еще в совсем ранней стадии обсуждения, перспективу по этому проекту пока очень сложно назвать. Мы активно участвуем в обсуждении формата финансирования, пока проект в начальной фазе. При правильном структурировании нам интересно было бы поучаствовать в качестве старшего кредитора", — сказал он.

Газета "Ведомости" в июле писала, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной российской дороги "Меридиан". Проект реализует "Русская холдинговая компания" бывшего зампреда "Газпрома" Александра Рязанова.

По задумке организаторов, трасса протяженностью 1982 километра должна быть построена с нуля и пройти по Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областям. Трасса должна стать российской частью так называемого "экономического пояса Шелкового пути" и соединить страны ЕС с Китаем через Казахстан и Белоруссию. Проект является альтернативой основному маршруту "Европа — Западный Китай" (ЕЗК).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.