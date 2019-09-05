ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Сбербанк получил и рассматривает несколько обращений за долговым финансированием от потенциальных претендентов на пакет РЖД в "Трансконтейнере", сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

РЖД принадлежит 50% плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер". Аукцион по продаже пакета РЖД со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября. Заявки принимаются с 8 августа по 15 ноября. Участником аукциона может стать компания, соответствующая ряду требований. Претендент с подачей заявки также должен внести задаток в размере 3,616 миллиарда рублей.

"В банк обратилось несколько потенциальных претендентов на покупку акций за привлечением долгового финансирования под эту сделку. Мы их рассматриваем, интерес, очевидно, есть", — сказал Попов.

Об интересе к пакету РЖД в "Трансконтейнере" ранее заявляли ряд компаний, в том числе "Первая грузовая компания" бизнесмена Владимира Лисина, компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым и уже владеющая 24,5% оператора, и группа "Дело". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в апреле сообщал, что РФПИ совместно с DP World сохраняют интерес к инвестициям в "Трансконтейнер" и изучают условия аукциона.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.