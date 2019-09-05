ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Сбербанк надеется на решение всех вопросов по проекту "Северного широтного хода" в текущем году, в настоящее время обсуждаются условия финансирования, сообщил журналистам зампред правления крупнейшего российского банка Анатолий Попов.

"Обсуждаются условия финансирования финансового закрытия по концессионному соглашению. Здесь уже продвинутая фаза. Надеюсь, что до нового года все решения будут приняты по этому проекту", — сказал Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Северный широтный ход" (СШХ) обеспечит значительное сокращение — до 1 тысячи километров — протяженности железнодорожных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта будет способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль.

В начале октября прошлого года Минтранс РФ сообщил о подписании концессионного соглашения на строительство железнодорожного Северного широтного хода, который соединит Северную и Свердловскую железные дороги, обеспечив вывоз грузов с месторождении? северных районов Западной Сибири. Предварительно было решено сформировать синдикат из нескольких банков. Это Газпромбанк, ВТБ, ЕАБР и ВЭБ. Также отдельную заявку подал Сбербанк.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.