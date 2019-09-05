ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций и дубайский портовый оператор DP World сохраняют интерес к покупке акций Fesco, сделка может быть реализована в начале следующего года, рассказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы сохраняем интерес к покупке акций Fesco с DP World. Мало того, мы сейчас были в Монголии, и у Монголии есть значительный интерес в инвестициях вместе с Fesco в портовую инфраструктуру, потому что это даст Монголии выход к морю. Продолжаем консультации по поводу наших инвестиций в Fesco и с Dubai Ports активно планируем это делать. Сроки… я думаю, что это вопрос начала следующего года", — сказал Дмитриев в кулуарах ВЭФ.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.