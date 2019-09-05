ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает участие в аукционе РЖД по продаже 50% "Трансконтейнера", окончательное решение не принято, сообщил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях Восточного экономического форума.

"Пока обсуждаем, окончательного решения не принято", — сказал Дмитриев, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФПИ с партнерами участвовать в этом аукционе.