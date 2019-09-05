МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Пассажир самолета британской авиакомпании EasyJet, который должен был следовать по маршруту Манчестер-Аликанте, заменил не явившегося на рейс пилота, сообщает газета Mirror.

По данным газеты, Майкл Брэдли, который сам является пилотом авиакомпании, вместе со своей женой и сыном был среди пассажиров самолета, направлявшегося в испанский город Аликанте.

Как отмечает издание, в связи с отсутствием пилота рейс мог быть задержан на неопределенный срок, но в сложившейся ситуации Брэдли, у которого была при себе лицензия пилота, связался с руководством EasyJet и получил разрешение сесть за штурвал самолета.

Представитель авиакомпании поблагодарил Брэдли за то, что тот вызвался вести самолет, и подчеркнул, что у того были все законные основания на это. Он добавил, что случай с неявкой пилота является "исключительным" для авиакомпании.