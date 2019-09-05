ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. РЖД и японская Marubeni Corporation создадут российско-японский центр превентивной медицины и диагностики в Хабаровске, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соответствующего соглашения о взаимодействии.

Документ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке подписали гендиректор РЖД Олег Белозеров и генеральный директор Marubeni Corporation Масуми Какиноки.

"Соглашение определяет общие принципы взаимодействия сторон по реализации проекта создания российско-японского центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске. Центр будет организован на основе Негосударственного учреждения здравоохранения "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО "РЖД", — говорится в сообщении российской компании в четверг.

В частности, в центре превентивной медицины и диагностики будет установлено высококлассное японское оборудование, которое при использовании в ходе медицинских осмотров дает более точные изображения и измерения в течение короткого срока. Передовые методы интерпретации результатов также позволяют раньше выявить заболевание и за более короткое время поставить точный диагноз.

"Использование этих разработок позволит предотвращать у пациентов развитие ряда серьезных болезней, диагностировав их на ранних сроках (таких как ишемическая болезнь сердца), а также обеспечить пациентам последующее наблюдение", — добавляется в сообщении.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.