РЖД и японская Marubeni создадут центр превентивной медицины и диагностики в Хабаровске
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. РЖД и японская Marubeni Corporation создадут российско-японский центр превентивной медицины и диагностики в Хабаровске, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соответствующего соглашения о взаимодействии.
Документ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке подписали гендиректор РЖД Олег Белозеров и генеральный директор Marubeni Corporation Масуми Какиноки.
"Соглашение определяет общие принципы взаимодействия сторон по реализации проекта создания российско-японского центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске. Центр будет организован на основе Негосударственного учреждения здравоохранения "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО "РЖД", — говорится в сообщении российской компании в четверг.
В частности, в центре превентивной медицины и диагностики будет установлено высококлассное японское оборудование, которое при использовании в ходе медицинских осмотров дает более точные изображения и измерения в течение короткого срока. Передовые методы интерпретации результатов также позволяют раньше выявить заболевание и за более короткое время поставить точный диагноз.
"Использование этих разработок позволит предотвращать у пациентов развитие ряда серьезных болезней, диагностировав их на ранних сроках (таких как ишемическая болезнь сердца), а также обеспечить пациентам последующее наблюдение", — добавляется в сообщении.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/transport/20190905/830299953.html