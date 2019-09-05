ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Новый глубоководный порт Индига в Ненецком автономном округе (НАО) на Северном морском пути будет построен к 2025 году, объем перевалки в нём будет составлять 80 миллионов тонн в год, заявил глава корпорации AEON Роман Троценко на круглом столе "Россия — Япония" в рамках Восточного экономического форума.

"Мы начали проектировать новый порт… Мы начнём строительство в 2021 году и рассчитываем, что к 2025 году будет создан новый морской порт общим объёмом операций, перевалки грузов в 80 миллионов тонн. Часть из этих грузов будет приходиться на Японию, поскольку порт будет прежде всего спроектирован и построен для обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические продукты, бумага", — сказал он.

Порт Индига в Арктике — один из самых крупных инфраструктурных проектов в НАО. В ноябре Троценко говорил, что у корпорации есть интерес к проекту и она готова вложить в него 60 миллиардов рублей. Он уточнял, что AEON в реализации проекта будет сотрудничать с группой Виталия Южилина, но не исключает и взаимодействия с иными компаниями. Троценко говорил, что в порту могут быть созданы, в том числе, угольный терминал, терминал генеральных грузов, дерева, калийных удобрений.

В декабре председатель совета директоров группы ВИС Игорь Снегуров заявил, что группа считает интересными для участия проекты создания инфраструктуры порта Индига и строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.