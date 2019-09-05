ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос расследования крушения Boeing MH17 на востоке Украины.

"Если зайдёт речь, конечно. Но не думаю, что мы можем как-то повлиять на ситуацию сейчас. Сейчас Малайзия вовлечена в расследование, посмотрим, что будет дальше", — сказал он в интервью РИА Новости в преддверии переговоров с Путиным, которые проходят в четверг во Владивостоке на полях ВЭФ.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, расследование предвзято и однобоко. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, заявляли в Минобороны России.