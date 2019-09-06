БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен /ПРАЙМ/. Губернатор Приамурья Василий Орлов и глава дирекции здравоохранения РЖД Елена Жидкова подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о взаимодействии, сообщает правительство региона.

"У железной дороги есть "поезд здоровья", который оснащён современным медицинским оборудованием. Жители труднодоступных посёлков на БАМе могут пройти обследование у врачей консультативно-диагностического поезда. Плюс в рамках взаимодействия выполняют диспансеризацию амурчан", — прокомментировала исполняющая обязанности министра здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова, ее слова приводятся в сообщении.

"Вместе с правительством региона осуществляется лекарственное обеспечение, потому что население нашей области прикреплено к учреждениям железной дороги. "Перекрываем" друг друга в кадровых вопросах", — добавила она.

В Приамурье медицинскую помощь оказывают девять негосударственных учреждений здравоохранения РЖД. Соглашение позволит наладить взаимодействие с медицинскими организациями РЖД для улучшения основных демографических показателей: снижения смертности от новообразований, от болезней системы кровообращения, младенческой смертности.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.