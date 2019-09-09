МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Прибывающий в берлинский аэропорт Тегель самолет попал в зону турбулентности, в результате инцидента шесть человек были госпитализированы, сообщает пожарная служба Берлина.

"Прибывающий в аэропорт Тегель самолет попал в зону турбулентности. После безопасной посадки врач скорой помощи осмотрел 13 человек. Пятеро человек были доставлены в больницу с легкими травмами, одна пассажирка с травмами средней тяжести", — сообщается в Twitter пожарной службы.

По данным агентства dpa, инцидент произошел с самолетом Airbus A319 авиакомпании Eurowings, который следовал из итальянского города Ламеция-Терме.