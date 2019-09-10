КИЕВ, 10 сен /ПРАЙМ/. Украинские железные дороги (ПАО "Укрзализныця") разместили пятилетние евробонды почти на 100 миллионов долларов с эффективной ставкой 7,3% годовых, сообщил во вторник министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Ранее компания разместила 5-летние субординированные еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью 8,25% годовых

"Сегодня "Укрзализныця" разместила почти 100 миллионов долларов еврооблигаций с конечным сроком погашения дополнительного выпуска в 2024 году с эффективной ставкой 7,292% годовых. Ставка купона по бондам является самой низкой с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков c Украины", — сообщил Криклий на своей странице в Facebook.

По его словам, "полученные средства пойдут на обновление железнодорожного полотна транспортных коридоров TEN-T (трансевропейской транспортной системы)". Также министр отметил, что все закупки "в рамках этого финансирования пройдут на качественно новом уровне организации, и значительно расширится перечень возможных поставщиков".