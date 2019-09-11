КРАСНОДАР, 11 сен /ПРАЙМ/. Рейс "Москва-Анталья", по предварительным данным, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в Краснодаре, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Сегодня, 10 сентября, в 22.07 мск в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту "Москва — Анталья". По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность. На борту находились 215 пассажиров", — отмечает пресс-служба международного аэропорта Краснодар.

По данным пресс-службы, посадка прошла в штатном режиме. Подробности уточняются.