КРАСНОЯРСК, 11 сен /ПРАЙМ/. Красноярские спасатели отправились на поиски человека, пропавшего при столкновении танкера и катера на Енисее в Красноярском крае, произошедшего во вторник, сообщили РИА Новости в краевом учреждении "Спасатель".

Ранее сообщалось, что днем во вторник один человек пропал после столкновения самодельного катера и танкера на Енисее на севере Красноярского края.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в районе Осиновского порога на Енисее. Танкер двигался из Красноярска, а катер из поселка Бор. В ведомстве отметили, что, предположительно, самодельный катер двигался за кромкой судового хода, потом резко пересек курс танкера, на радиосвязь не выходил и не реагировал на звуковой сигнал.

"На поиски отправлены четыре человека и одна единица техники", — сказал собеседник агентства.

В прокуратуре начали проверку законодательства о безопасности плавания.