Спасатели отправились искать пропавшего при столкновении катера и танкера на Енисее
КРАСНОЯРСК, 11 сен /ПРАЙМ/. Красноярские спасатели отправились на поиски человека, пропавшего при столкновении танкера и катера на Енисее в Красноярском крае, произошедшего во вторник, сообщили РИА Новости в краевом учреждении "Спасатель".
Ранее сообщалось, что днем во вторник один человек пропал после столкновения самодельного катера и танкера на Енисее на севере Красноярского края.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в районе Осиновского порога на Енисее. Танкер двигался из Красноярска, а катер из поселка Бор. В ведомстве отметили, что, предположительно, самодельный катер двигался за кромкой судового хода, потом резко пересек курс танкера, на радиосвязь не выходил и не реагировал на звуковой сигнал.
"На поиски отправлены четыре человека и одна единица техники", — сказал собеседник агентства.
В прокуратуре начали проверку законодательства о безопасности плавания.
https://1prime.ru/transport/20190911/830313109.html