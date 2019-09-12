СТОКГОЛЬМ, 12 сен /ПРАЙМ/, Ольга Лимонова. Вице-президент Шведской ассоциации судовладельцев Андерс Херманссон в беседе с РИА Новости рассказал о том, как шведские компании оценивают безопасность Северного морского пути (СМП) и его влияние на экологию.

"Что касается безопасности, по крайней мере, судя по нашему опыту на сегодняшний день, сопровождающие ледоколы и все остальное работает хорошо. Поскольку Швеция — страна Арктического региона, наши судоходные компании привыкли к снегу, льду и сложным погодным условиям. Мы хорошо осведомлены о проблемах, связанных с судоходством в Арктике. У шведских компаний хороший опыт в этой области", — отметил Херманссон.

При этом он добавил, что несмотря на таяние льдов, Арктика по-прежнему остается сложным для судоходства регионом: "Но надо понимать, что даже с учетом изменений в ледяном покрове, Арктика — это все равно Арктика. Например, ограниченное количество световых дней, большие расстояния. Это важный фактор, который надо учитывать".

В августе один из крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков французская CGA CGM заявила, что решила отказаться от использования арктических маршрутов, прежде всего Северного морского пути, из-за негативного влияния на экологию. Соответствие СМП экологическим стандартам намерены проверить в Норвегии, об этом ранее заявила газете "Известия" министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде.

По мнению Херманссона, на вопрос о безопасности арктических путей для экологии нельзя ответить однозначно: "Важно помнить, что использование маршрутов через Арктику может значительно сократить расстояние от Европы до Дальнего Востока, и таким образом существенно сократятся и вредные выбросы судов. Но разумеется Арктика — очень деликатный регион и мы должны быть осторожны, затрагивая ее. Здесь нужно учитывать много факторов".

Представитель ассоциации добавил, что решение об экономической целесообразности использования маршрута каждая судоходная компания будет принимать самостоятельно в зависимости от текущих цен и развития инфраструктуры.

"В настоящее время спрос на использование маршрута не очень высок. Но это будет зависеть от развития событий в мире и от того, например, какова будет цена использования маршрута. В других областях, я думаю, для того, чтобы увеличить транспортный поток по СМП, он должен стать частью регулярных логистических потоков. Пока мы этого не видим", — отметил Херманссон.