МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("Кукурузника"), им стал "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.

"Конкурсная комиссия приняла решение признать победителем открытого конкурса в электронной форме АО "УЗГА", — говорится в документе.

В министерстве промышленности и торговли РФ не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

Ранее в пресс-службе ведомства агентству анонсировали создание нового регионального самолета вместимостью 9-14 человек на замену Ан-2 ("Кукурузника"). Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Однако в Минпромторге заявили, что ТВС-2ДТС – это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий и с учетом научно-технического задела, полученного при его создании, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет.

В ходе МАКС-2019 главный конструктор УЗГА по самолетостроению Вадим Демин в интервью официальному изданию авиасалона ShowObserver сообщил, что завод предлагает разработать девятиместный моноплан на замену Ан-2. По его словам, самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4,8 тысячи килограммов, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС (7,4 тысячи килограммов). Это соответствует нормам АП-23, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов в 5,7 тысячи килограммов.

Позднее управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых сообщил в интервью РИА Новости, что облик самолета, который будут производить в России на замену Ан-2, определят в сентябре. Таким образом, он подтвердил информацию источника, который в конце августа сообщал РИА Новости, что решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, будет принято в сентябре.

Белых отметил, что после подведения итогов конкурса, завод начнет организацию производства новой машины и в состоянии выполнить любой заказ.

Ан-2 ("Аннушка", "Кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отделанные села, а также для различных хозяйственных работ.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В августе Минпромторг разместил на портале госзакупок заявку на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию легкого самолета. Согласно материалам закупки, на разработку планируется потратить более 1,2 миллиарда рублей.

Необходимость создания такого самолета, по мнению ведомства, вызвана значительным сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение. По данным Минпроторга, в 15 регионах авиация — главная составляющая транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения.

В техническом задании, приведенном в документации, говорится, что в настоящее время разработан аванпроект самолета. "На основании представленных материалов аванпроекта, для проектирования и разработки перспективного легкого многоцелевого самолета для серийного производства и эксплуатации на местных воздушных линиях рекомендуется самолет стандартной аэродинамической схемы и пассажировместимостью 9-14 человек", — говорится в документе.

Также отмечается что перспективное воздушное судно будет соответствовать современным требованиям рынка и будет создано на основе передовых перспективных научно-технических решений и авиационных технологий.

Согласно материалам закупки, до декабря планируется создать чертеж общего вида самолета и эскизно-техническую проектную документацию, провести расчеты на статическую прочность, а также сформировать рабочую конструкторскую документацию на планер, его системы и силовую установку.

Комплект конструкторской документации на опытный образец планируется создать до сентября 2020 года, а после – до декабря – планируется создать сам опытный образец самолета для статических испытаний.