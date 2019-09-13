МЕХИКО, 13 сен /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовящемся запуске прямых рейсов между Москвой и Каракасом.

"Вскоре мы откроем прямое авиасообщение по маршруту "Каракас-Москва", чтобы наша молодежь могла проводить каникулы в России", — заявил Мадуро в ходе выступления перед участниками антивоенной акции в защиту суверенитета и мира в Каракасе.

Заявление президента последовало в ответ на приглашение посетить Россию от участников Совета молодежных объединений, которые принимали участие в акции в Каракасе.

По словам президента Мадуро, делегация венесуэльской молодежи приедет в Россию для участия в праздновании годовщины победы над фашизмом.

Сейчас между Каракасом и Москвой нет прямого сообщения. Из столицы латиноамериканской страны в Москву можно улететь с пересадкой в Мадриде. Билет эконом-класса будет стоить от 55 тысяч рублей. Билет в один конец с двумя пересадками обойдется примерно в 40 тысяч рублей.

В Венесуэле продолжается затяжной экономический кризис. Уровень накопленной годовой инфляции в Венесуэле составил почти 1,7 миллиона процентов по итогам 2018 года. МВФ опубликовал в августе доклад департамента западного полушария, в котором ухудшил прогноз по снижению ВВП Венесуэлы в 2019 году с 25% до 35% из-за упадка в нефтяной промышленности, которая вряд ли сможет восстановиться в ближайшее время.

В Венесуэле продолжается затяжной экономический и политический кризис. 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.