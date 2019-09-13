МОСКВА, 13 сен /ПРАЙМ/. Переговоры об авиасообщении между Чехией и Россией на уровне руководителей отделов гражданской авиации министерств транспорта обеих стран состоятся в Праге в пятницу.

Ниже приводится справочная информация.

Соглашение о воздушном сообщении между СССР и Чехословакией было подписано в 1966 году. В 1997 году был подписан протокол, который продлил действие соглашения между Российской Федерацией и Чешской Республикой. В 2012 году был подписан меморандумом о взаимопонимании между авиационными властями Российской Федерации и Чешской Республики, который в качестве приложения содержал Соглашение об оказании авиационных услуг между правительством России и правительством Чехии.

Согласно соглашению, назначенные авиапредприятия каждой стороны имеют право совершать пролет территории другой стороны без посадки, совершать посадки на территории другой стороны с некоммерческими целями; совершать посадки на территории другой стороны с целью погрузки и (или) выгрузки пассажиров, почты и груза.

В соответствии с соглашением авиакомпании, назначенные Российской Федерацией, имеют право осуществлять международные воздушные перевозки в следующие города: Прага, Карловы Вары, Брно, Пардубице, Острава и другие пункты, согласованные авиационными властями обеих стран.

В свою очередь авиакомпании, назначенные Чешской Республикой, имеют право осуществлять международные воздушные перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфу, Пермь и в другие пункты, согласованные авиационными властями обеих стран. В 2014 году данный перечень был дополнен Казанью, Волгоградом и Воронежем.

По данным на сентябрь 2019 года, российская авиакомпания "Аэрофлот" осуществляет рейсы в Прагу из Москвы.

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") летает в Прагу из Москвы и Санкт-Петербурга.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет рейсы в Прагу из Москвы (аэропорт "Жуковский") и Екатеринбурга.

Авиакомпания "Победа" (дочернее предприятие "Аэрофлота") выполняет прямые рейсы из Москвы в Карловы Вары.

Российская авиакомпания S7 выполняет прямой рейс из Новосибирска в Прагу.

Czech Airlines летают из Праги в Москву.

Чешская авиакомпания Smart Wings выполняет рейсы из Праги в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону и Самару.

2 июля 2019 года "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию было связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.

При этом авиакомпания Czech Airlines продолжала полеты в Россию без каких-либо проблем.

Позднее Минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.

4 июля стало известно, что министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров.

Переговоры между Россией и Чехией запланированы на 13 сентября в Праге.