МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

"Самолет Як-42 экстренно приземлился в аэропорту "Емельяново" из-за отказа правого двигателя", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна, принадлежащего компании "Красавиа" находились 116 человек. Самолет следовал в Уфу.

"Посадка воздушного судна прошла благополучно", — отметил представитель ведомства.