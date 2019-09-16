ХАБАРОВСК, 16 сен /ПРАЙМ/. Аэропорт Комсомольска-на-Амуре, работа которого была приостановлена в пятницу из-за подтопления грунтовыми водами, в понедельник возобновил работу после нормализации обстановки, сообщил РИА Новости представитель региональнго главка МЧС России.

Аэропорт располагается в поселке Хурба под Комсомольском-на-Амуре. В пятницу из-за подтоплений были отложены несколько рейсов: в Хабаровск, Южно-Сахалинск и Чумикан, а также из Южно-Сахалинска.

"Аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Вода откачана", — сказал собеседник.

Согласно онлайн-табло аэропорта, утром в понедельник в Комсомольске был принят рейс из Южно-Сахалинска, из Комсомольска был отправлен рейс на Сахалин.

В Хабаровском крае из-за паводков был объявлен режим ЧС. Самая сложная ситуация в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень реки достиг отметки 829 сантиметров, при опасной для города в 650 сантиметров. Во время наводнения 2013 года максимальный уровень составил 912 сантиметров. С прошлой недели уровень в Амуре начал снижаться и в понедельник составил 811 сантиметров. Но теперь город топит грунтовыми водами сильнее, чем в 2013 году. Подтоплены 440 частных домов и подвалы почти 500 многоквартирных. В городе откачивают воду.