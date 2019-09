ВЛАДИВОСТОК, 18 сен /ПРАЙМ/. Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas с почти 5 тысячами туристов из Китая в среду пришвартовался во Владивостоке, сообщает городской морской вокзал.

Отмечается, что лайнер Quantum of the Seas повторил рекорд по длине и пассажировместимости судна Spectrum of the Seas, который посетил Владивосток 9 сентября, и стал самым большим круизным лайнером, заходившим в порты России.

"Он уже у нас. Quantum of the Seas — первый лайнер класса Quantum круизной компании Royal Caribbean International… Круиз стартовал 13 сентября в Тяньзине, откуда туристы направились к берегам Японии в порты Фукуока и Сакаиминато, и после захода во Владивосток круиз завершится 21 сентября в Тяньзине", — говорится в сообщении в Instagram морвокзала.

На причале состоялась торжественная церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера.

Quantum of the Seas построен на верфи Meyer Werft в Германии и спущен на воду в 2014 году. Порт приписки — Нассау, Багамские острова. Водоизмещение судна — 167,8 тысячи тонн, длина — 348 метров, ширина — 41 метр. На лайнере 16 палуб, 14 из них — пассажирские.