МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Крупнейший российский сотовый оператор МТС совместно с Huawei и системным интегратором NVision Group протестировал в пилотной зоне 5G на ВДНХ технологии умного города, которые способны повысить безопасность дорожного движения, говорится в сообщении МТС.

В частности, МТС продемонстрировал три сценария использования сети пятого поколения для повышения уровня безопасности на дорогах. Одно из решений — "умный обгон" — направлено на улучшение обзора при обгоне и позволяет водителю получать по сети 5G на монитор своего автомобиля видео с камер, установленных на других транспортных средствах. Система "умный перекресток" разработано для минимизации слепых зон и реализовано по модели взаимодействия между автомобилем и городской инфраструктурой.

Кроме того, протестировано решение "безопасный пешеход", которое позволяет пешеходу получить предупреждение о приближающемся автомобиле на смартфон или очки дополненной реальности, а автомобилям – обмениваться видео с фронтальных камер на других транспортных средствах.

Как отмечается в сообщении, все решения основаны на взаимодействии участников движения друг с другом и с городской инфраструктурой. Обмен данными осуществляется через сеть 5G. Благодаря скорости передачи данных до 3 Гбит/сек и сверхмалой задержке сети, она позволяет передавать большие объемы информации в режиме реального времени, отмечается в сообщении.

"По нашим подсчетам, если 80% автомобилей будут обладать подобными системами, количество ДТП только с пешеходами и велосипедистами может сократиться примерно вдвое. Мы рассматриваем 5G как основу для создания комплекса решений Smart City, которые свяжут различные элементы инфраструктуры города в единую удобную и эффективную сеть", – приводятся в сообщении слова вице-президента МТС по региональному развитию Игоря Егорова. Он добавил, что среди ближайших планов МТС – разработка беспилотной спецтехники для коммунальных служб и различных AR-решений, в том числе для индустрии туризма".

Тестирование организовано при поддержке департамента информационных технологий Москвы (ДИТ). "Главные преимущества сетей пятого поколения – высокая скорость и минимальная задержка сигнала. ДИТ Москвы поддерживает операторов связи и разработчиков, которые уже активно тестируют инновационные решения в городском хозяйстве, медицине и транспорте. Их внедрение поможет сделать столицу еще более комфортной и безопасной для горожан", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИТ Эдуард Лысенко.