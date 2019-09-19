МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Шереметьево" в четверг открывает новую третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3), сообщили в пресс-службе авиагавани.

После открытия ВПП-3 примет первый рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Санкт-Петербург – Москва. По традиции воздушное судно будет встречено на аэродроме водной аркой.

Согласно анонсу открытия ВПП-3, в официальном мероприятии запланировано участие спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, министра транспорта РФ Евгения Дитриха, руководителя Росавиации Александра Нерадько, губернатора Московской области Андрея Воробьёва, председателя совета директоров АО "МАШ" Александра Пономаренко, а также руководства профильных организаций и авиакомпаний.

Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля выражал надежду, что третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" заработает до июня. Росавиация в конце апреля сообщала, что строительство третьей ВПП планируется завершить 1 июля.

В начале июля первый замгендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин сообщил журналистам, что ВПП-3 будет введена в эксплуатацию до 1 сентября. В конце августа "Шереметьево" анонсировало открытие полосы 1 сентября, на тот момент строительные работы на ВПП-3 были полностью завершены.

Согласно информации на сайте Минтранса РФ, открытие ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций в "Шереметьево" с 55 до 90 в час. Длина полосы составит 3200 м, ширина – 60 м.