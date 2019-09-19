ЛОНДОН, 19 сен /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Основанная британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном авиакомпания Virgin Atlantic планирует добавить более 80 новых маршрутов из лондонского аэропорта Хитроу после строительства третьей взлетно-посадочной полосы, составив таким образом конкуренцию British Airways в ее домашнем аэропорту, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Virgin Atlantic, выполняющая сейчас рейсы по 19 маршрутам из Хитроу, планирует увеличить географию маршрутов на 84 новые точки. Таким образом, авиаперевозчик намерен составить конкуренцию крупнейшей британской авиакомпании British Airways, базирующейся в лондонском аэропорту и выполняющей более 50% всех рейсов воздушной гавани.

"Хитроу находился под доминированием одной авиагруппы очень долгое время", — отметил гендиректор Virgin Atlantic Шай Вайс, добавив, что с запуском третьей ВПП появится уникальная возможность изменить устоявшийся статус-кво.

Virgin Atlantic, которая осуществляет полеты из Лондона в Нью-Йорк, Сан-Франциско, Йоханнесбург и Гонконг, намерена увеличить количество слотов в Хитроу и добавить внутренние перелеты по Великобритании, ближнемагистральные маршруты в Испанию, Францию, Германию, а также в Джакарту и Панаму.

Кабинет министров Великобритании принял решение о строительстве новой ВПП в Хитроу в октябре 2016 года. Стоимость проекта, согласно оценкам, составит примерно 22 миллиарда долларов. Планируется, что стройка стартует в начале 2021 года, запуск новой ВПП ожидается в 2026 году, а расширение территории воздушной гавани завершится в 2050 году. Строительство третьей ВПП позволит увеличить количество дополнительных рейсов на 260 тысяч, что принесет в бюджет страны порядка 74 миллиардов фунтов стерлингов.