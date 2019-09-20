ПЕКИН, 20 сен /ПРАЙМ/. Объединенная двигателестроительная корпорация надеется выйти на активно развивающийся китайский рынок гражданской авиационной техники, это направление является одним из приоритетных для развития бизнеса, заявил РИА Новости представитель ОДК (входит в Ростех) на "полях" международной авиационной выставки в Пекине.

"У нас с Китаем наиболее развито военно-техническое сотрудничество, мы поставляем сюда двигатели для военной авиации, но сейчас считаем, что Китай – это еще очень большой рынок гражданской авиационной техники, потому что здесь и большой пассажиропоток, и большой грузооборот, и высокая потребность в перевозках", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что "корпорация делает шаги, чтобы выйти на этот рынок, в том числе с нашими двигателями, которые установлены на российские самолеты, и надеемся, что все-таки будет реализован проект по самолету CR929 с нашим двигателем".

"Для нас гражданская авиация является главным приоритетом по развитию бизнеса, а с учетом того, что сейчас не так много нашей техники используется в Китае, надеемся, что ее будет все больше и больше", — подчеркнул он.