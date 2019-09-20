ЕРЕВАН, 20 сен /ПРАЙМ/. Ереван продолжает переговоры с российской стороной относительно ситуации с договором по Южно-Кавказской железной дороге, сказала в пятницу РИА Новости пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Армине Мурадян.

"Переговоры по выполнению предусмотренных договором (о концессионном управлении – ред.) обязательств продолжаются", — сказала Мурадян.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100-процентная "дочка" РЖД) в феврале 2008 года на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. В пятницу ряд СМИ сообщили, что российская сторона прорабатывает вопрос о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении. В частности, издание RTVI сообщало со ссылкой на замминистра транспорта России Владимира Токарева, что российская сторона начала "серьезную проработку вопроса" о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении. В пресс-службе Минтранса РФ заявили РИА Новости, что "прорабатываются все варианты, в том числе и тот, о котором сказал замминистра".

СК Армении 25 декабря сообщил, что в рамках уголовного дела расследует деятельность ЮКЖД за 10 лет, проверяется эффективность и правомерность инвестиций на сумму 226,8 миллиона долларов. Были возбуждены четыре уголовных дела – два комитетом по госдоходам, по одному – СК и Службой нацбезопасности. Позднее в конце декабря эти дела были объединены в одно и переданы главному управлению по расследованию особо важных дел СК.