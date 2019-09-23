С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен /ПРАЙМ/. Лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании, WizzAir из Венгрии подали заявки на осуществление полетов из аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ООО "Воздушные ворота северной столицы".

"Лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании, WizzAir из Венгрии подали заявки", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Ранее вице-премьер Максим Акимов поддержал инициативу о режиме "открытого неба" в "Пулково", что позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика.