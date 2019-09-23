МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Nissan заплатит штраф на сумму в 15 миллионов долларов в рамках урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в мошенничестве, а именно в сокрытии выплат бывшему генеральному директору компании и председателю совета директоров Карлосу Гону, говорится в релизе комиссии.

Согласно обвинениям комиссии, Гон, который в 2004 году получил полномочия устанавливать величину своего вознаграждения, при помощи своих подчиненных, в частности, бывшего директора компании Грега Келли, каждый год устанавливал себе выплаты, часть из которых не раскрывалась в обязательной отчётности. Как уточняет SEC, Гон таким образом скрыл сумму в 140 миллионов долларов.

"Nissan урегулировал обвинения, согласившись выплатить… штраф в размере 15 миллионов долларов, а также взяв на себя обязательство прекратить нарушения антимонопольного законодательства и не совершать таких нарушений в дальнейшем", — говорится в сообщении. Кроме того, Гон согласился выплатить штраф в размере 1 миллиона долларов, а Келли — в размере 100 тысяч долларов, добавляет регулятор.

С конца прошлого года автоконцерн сотрясает череда скандалов, связанных поначалу с выявленными нечистоплотными финансовыми операциями Гона, который арестовывался несколько раз — сначала в ноябре по подозрению в сокрытии доходов альянса Renault-Nissan, который был юридически оформлен через две "дочки" — Renault-Nissan B.V. (RNBV) и Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV).

В конце декабря японская прокуратура провела повторный арест Гона, а затем еще один. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в связи с этим получил от автоконцерна сумму в размере 1,24 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).

По обоим делам — о нарушении закона о финансовых операциях и о нарушении закона о компаниях, выразившемся в злоупотреблении служебным положением, — Гону было предъявлено официальное обвинение 11 января. В начале марта новый адвокат Гона добился его освобождения под залог в размере 1 миллиарда иен (около 9 миллионов долларов) и подписку о невыезде. Однако уже через месяц Гон был вновь арестован. В понедельник, 22 апреля, ему были предъявлены новые обвинения, а срок заключения, который истекал в этот день, продлен.