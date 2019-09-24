МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Уже 289 человек эвакуированы с горящей в Сахалинской области плавучей базы "Петр Житников", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп (Сахалинская область), капитан судна запросил эвакуацию. Представитель экстренных служб региона уточнил РИА Новости, что возгорание возникло в консервном цехе плавбазы "Петр Житников". В пресс-службе Росморречфлота заявили, что возгорание на плавбазе "Петр Житников", принадлежащей компании "Дальморепродукт", произошло в районе острова Шикотан, на судне было 419 человек. В ведомстве уточнили, что возгорание локализовано.

"289 человек на данный момент эвакуировано в общей сложности. Остается порядка 70 человек снять с борта аварийного судна. Возгорание пока не ликвидировано", — сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства добавил, что к месту происшествия направляются как минимум пять аварийно-спасательных судов, сторожевой корабль погранслужбы.

Руководит спасательной операцией морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск", координирует на месте капитан траулера "Чемпион".