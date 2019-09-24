ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен /ПРАЙМ/. Пожар на плавбазе "Петр Житников" у Итурупа в Сахалинской области потушен, угрозы для оставшихся на борту членов экипажа нет, сообщили в компании-судовладельце "Дальморепродукт".

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп.

"Вчера начался пожар на плавзаводе "Петр Житников", он работал на Итурупе на приемке сардины-иваси. Загорелась тара в консервном цеху. Силами экипажа пожар был потушен", — сказал собеседник агентства.

По его словам, руководство "Дальморепродукта" приняло решение эвакуировать часть экипажа. Подошли на помощь коллеги из компаний "Доброфлот" и "Антей".

"Учитывая, что погода в районе промысла была плохая, высота волны около 3 метров, снимать экипаж стали только суда компании "Доброфлот". "Всеволод Сибирцев" принял 178 человек, плавбаза "Залив Восток" приняла 42 человека. Итого 220 человек, все матросы-обработчики. Аварийная партия останется на борту, продолжит борьбу за живучесть судна. Плавбаза на ходу, угрозы жизни и здоровью оставшихся членов экипажа нет", — добавил собеседник.