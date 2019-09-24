ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен /ПРАЙМ/. Эвакуированных с плавбазы "Петр Житников" на судно "Всеволод Сибирцев" готовы принять компания "Гидрострой" и рыбокомбинат "Островной" на Курилах, сообщил во вторник РИА Новости представитель компании-судовладельца "Дальморепродукт".

"По правилам безопасности мореплавания, количество людей на борту любого судна не должно превышать число спасательных средств. После того как "Всеволод Сибирцев" принял 170 членов экипажа пострадавшей от пожара плавбазы, общее количество людей составляет около 700 человек. Поэтому необходимо как можно быстрее доставить членов экипажа "Петра Житникова"… на берег", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, все снятые с "Петра Житникова" моряки чувствуют себя хорошо, обеспечены питанием, при необходимости на принявшем их судне могут оказать медпомощь.

Доставку эвакуированных в порт приписки будет решать судовладелец. Пока рассматривается транспортировка людей с Курил паромом или чартерным воздушным рейсом.

"В настоящее время аварийная партия на плавбазе продолжает проливать пострадавшие от огня помещения. В ближайшее время экипаж ожидает прибытия спасательных судов "Преданный" и "Атлас", которые вышли из сахалинского порта Корсаков", — заключил собеседник.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова, и капитан судна запросил эвакуацию. Представитель экстренных служб региона уточнил РИА Новости, что возгорание возникло в консервном цехе плавбазы "Петр Житников". В пресс-службе Росморречфлота заявили, что возгорание на плавбазе "Петр Житников", принадлежащей компании "Дальморепродукт", произошло в районе острова Шикотан, на судне было 419 человек.

По последним данным, из 419 членов экипажа эвакуировано 289 человек, пожар потушен.