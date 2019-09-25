САРАТОВ, 25 сен /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Саратовской области назначил на 31 октября проверку обоснованности заявления банка "Россия", входящего в топ-20 крупнейших кредитных учреждений, о признании банкротом крупнейшего в России производителя троллейбусов "Тролза", следует из опубликованного в среду определения суда.

Банк "Россия" 29 августа подал в арбитраж иск о банкротстве "Тролзы" из-за задолженности в размере около 190 миллионов рублей. Ранее суд оставил иск без движения, предложив банку устранить ряд процессуальных нарушений, в том числе представить документ об уплате госпошлины и актуальные выписки из единого реестра юридических лиц в отношении заявителя и должника. После устранения недостатков суд 23 сентября возбудил дело о банкротстве "Тролзы".

"Принять к производству заявление кредитора — АО "Акционерный банк "Россия" о признании ЗАО "Тролза" несостоятельным (банкротом)… Возбудить дело о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества "Тролза". Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса обоснованности заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) на 31 октября 2019 года на 11.30 (10.30 мск)", — говорится в определении арбитража.

"Тролза" в настоящее время находится в тяжелом финансовом состоянии. С марта завод перевел перевел около половины работников в режим простоя и сообщил в центр занятости о возможном массовом сокращении штата. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства — около 470 миллионов рублей.

В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника. Ситуацию на "Тролзе" взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") — российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.