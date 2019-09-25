НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен /ПРАЙМ/. Более 12 миллионов рублей планируется выделить из бюджета Нижегородской области в 2020 году на субсидирование авиарейсов между Новосибирском и Нижним Новгородом, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Рейсы между Новосибирском и Нижним Новгородом включены в программу субсидирования перевозок с 30 сентября 2019 года в соответствии с изменениями в списке субсидируемых маршрутов, сообщается на сайте новосибирского аэропорта "Толмачево". Субсидирование рейсов осуществляется на основе софинансирования из федерального бюджета, а также бюджетов Нижегородской и Новосибирской областей.

"На субсидирование авиарейсов между Новосибирском и Нижним Новгородом из бюджета Нижегородской области в 2020 году планируется выделить 12,3 миллиона рублей", — заявили РИА Новости в региональном минтрансе.

Там добавили, что в 2020-2021 годах из бюджета Нижегородской области также планируется субсидировать авиарейсы по направлениям Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Уфа, Геленджик, Сочи, Челябинск, Пермь, Казань, Краснодар.

"Из регионального бюджета на эти цели потребуется 198,9 миллиона рублей", — отметили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.