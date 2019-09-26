МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Российские лизинговые компании в 2020 году могут получить 1,37 миллиарда рублей из бюджета в качестве возмещения затрат по кредитам, взятым в 2016-2018 годах для закупки и передачи в лизинг воздушных судов и тренажеров, следует из подготовленного Минфином РФ проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

"Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2016 — 2018 годах на закупку воздушных судов и тренажеров для российских воздушных судов с последующей передачей их российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды)… 2020… 1,3667 миллиарда рублей", — говорится в документе.

Субсидии на указанные цели в период 2021-2022 годов предусмотрены в размере 1,217 и 1,267 миллиарда рублей, соответственно.

Минфин также предусматривает субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 — 2018 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей в лизинг российским авиакомпаниям, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в банках и ВЭБ.РФ в 2008 — 2018 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов.

Минфин на указанные цели предлагает направить в 2020 году 7,68 миллиарда рублей, в период 2021 — 2022 годов по 10,9 миллиарда рублей, соответственно.