ВЛАДИВОСТОК, 26 сен /ПРАЙМ/. Свыше 130 человек, эвакуированных с плавучей базы "Петр Житников" из-за пожара, двумя самолетами доставили во Владивосток, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Рыбаки с горящей плавбазы "Петр Житников" доставлены в город Владивосток, 134 человека эвакуированных рыбаков из-за пожара на плавбазе "Петр Житников" отправлены двумя чартерными рейсами авиакомпании "Аврора" по направлению Южно-Курильск — Владивосток. Отправка остального экипажа должна завершиться в течение трех дней", — говорится в сообщении.

Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано.

По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия уже работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас".