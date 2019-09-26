ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен /ПРАЙМ/. Еще двумя чартерными рейсами авиакомпании "Аврора" в четверг из Южно-Курильска во Владивосток вывезут 140 членов экипажа аварийной плавбазы "Петр Житников", сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

"Вторую группу эвакуированных на Шикотан членов экипажа плавбазы будут отправлять двумя рейсами, по 70 человек в каждом. В настоящее время первая группа направляется с Шикотана на Кунашир на рыболовецком траулере "Рейнеке", — рассказал глава муниципального образования.

Мэр добавил, что в ближайшее время в порт Южно-Курильска прибудет судно "Суровск" с еще 70 пассажирами.

"Рейсы из аэропорта "Менделеево" до Владивостока запланированы на 16.00 (8.00 мск) и 20.00 (12.00 мск). В пункте временного размещения в селе Крабозаводское на Шикотане остаются еще 86 эвакуированных на остров членов экипажа аварийной плавбазы", — заключил Власенко.

Ранее сообщалось, что в среду также двумя чартерами во Владивосток отправлены 134 члена экипажа "Петра Житникова".

Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано.