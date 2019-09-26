БАРНАУЛ, 26 сен /ПРАЙМ/. Аэропорт Барнаула в четверг утром начал работу в штатном режиме после жесткой посадки Boeing 767-300, сообщили РИА Новости в информационной службе аэропорта.

Вечером в среду в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, включая 10 членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно. К настоящему моменту серьезно пострадавших нет, 46 человек обратились за помощью, у 23 диагностированы легкие травмы.

"Аэропорт возобновил работу, приняты и отправлены уже два рейса из Москвы, вылет обратного рейса в Камрань назначен на 9.30 (5.30 мск)", — уточнил собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в правительстве региона, все пассажиры были обеспечены гостиницей и питанием.

По поручению губернатора Виктора Томенко, замредседателя правительства края Игорь Степаненко и начальник ГУМЧС Александр Макаров проводят заседание краевой комиссии по ЧС с участием членов правительства края. Члены комиссии посетили место происшествия, в аэропорту развернуты две оперативные группы ГУМЧС.