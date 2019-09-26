БАРНАУЛ, 26 сен /ПРАЙМ/. Обратный рейс во вьетнамский Камрань вылетел из Барнаула с семичасовой задержкой из-за позднего прибытия резервного борта, сообщили РИА Новости в информационной службе аэропорта.

В среду вечером в Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил Минтранс. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, всего за медпомощью обратились 56 человек, одна пассажирка находится в больнице.

"Обратный вылет переносили два раза по причине позднего прибытия резервного борта. Рейс в Камрань вылетел в 9.30 (5.30 мск)", — уточнил собеседник агентства. Все пассажиры были обеспечены гостиницей и питанием.

Барнаульская транспортная прокуратура из-за задержки рейса провела проверку. Изначально обратный вылет должен был состояться в 2.25 (22.25 мск среды), но резервное воздушное судно прибыло в аэропорт в 7.30 (3.30 мск).

"Была проведена проверка по факту задержки вылета. Также были проконтролированы соблюдениях прав пассажиров, а именно предоставления им питания и размещения", — сказали в ведомстве. По данным прокуратуры, пассажирам в связи с задержкой вылета предоставлялось горячее питание, прохладительные напитки, услугами гостиницы воспользовались 17 человек.