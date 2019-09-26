РЖД размещают евробонды на 6 лет на 350 млн франков, на 8 лет - на 150 млн
МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. РЖД размещают два транша еврооблигаций совокупным объемом 500 миллионов швейцарских франков, говорится в материалах для инвесторов.
Объем выпуска с погашением в октябре 2025 года составляет 350 миллионов франков, с погашением в апреле 2028 года — 150 миллионов. Заявки инвесторов на бумаги компания собирала в четверг.
Ставка купона по первому траншу составит 0,898% годовых, по второму — 1,195%. Первоначальный ориентир купона составлял около 1% годовых и 1,25% годовых соответственно.
РЖД 24-25 сентября провели в Женеве и Цюрихе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в швейцарских франках.
Организаторами выступают UBS и "ВТБ Капитал".
https://1prime.ru/transport/20190926/830359221.html