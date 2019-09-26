МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. РЖД размещают два транша еврооблигаций совокупным объемом 500 миллионов швейцарских франков, говорится в материалах для инвесторов.

Объем выпуска с погашением в октябре 2025 года составляет 350 миллионов франков, с погашением в апреле 2028 года — 150 миллионов. Заявки инвесторов на бумаги компания собирала в четверг.

Ставка купона по первому траншу составит 0,898% годовых, по второму — 1,195%. Первоначальный ориентир купона составлял около 1% годовых и 1,25% годовых соответственно.

РЖД 24-25 сентября провели в Женеве и Цюрихе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в швейцарских франках.

Организаторами выступают UBS и "ВТБ Капитал".