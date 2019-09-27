ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен /ПРАЙМ/. Буксир "Сибирский" подключился к спасательной операции на аварийной плавбазе "Петр Житников", на котором четвертые сутки борются с пожаром, сообщили РИА Новости в пятницу в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

"Буксир-спасатель "Сибирский" прибыл на место происшествия и подключился к спасательной операции на плавбазе. В настоящее время спасатели и аварийная команда экипажа "Петра Житникова" возобновили борьбу с возгоранием", — рассказал дежурный центра.

По его словам, тушение гофротары, с возгорания которой в консервном цехе судна начался пожар, представляет сложный процесс.

"Достаточно небольшой порции кислорода, чтобы тлеющий материал возобновил горение", — пояснил собеседник.

Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе. Из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан. Остальные продолжают бороться с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас", буксир "Сибирский", а также пограничный корабль "Чукотка" и рыболовецкое судно "Чемпион". Открытого огня нет, сохраняется задымление.