МЕХИКО, 27 сен /ПРАЙМ/. Президент Боливии Эво Моралес сообщил в пятницу о подписании договора о финансировании реконструкции высокогорного аэропорта в Потоси, инвестиции правительства в проект составят 25,5 миллионов долларов.

"Строительство международного аэропорта — это приоритет для нашего Процесса перемен… Братья Потоси, аэропорт — это реальность", — написал политик в Twitter.

Потоси — одно из основных туристических направлений Боливии, регион включен в список объектов всемирного наследия ООН как столица испанской шахтерской колонии у подножия андской горы Серро Рико, где в XVII веке добывали 80% мирового серебра.

"Туризм — один из столпов патриотической повестки 200-летия, этим проектом мы поддержим давнее устремление Потоси", — заявил Моралес после подписания соглашения в эфире государственного телевидения.

По информации министерства общественных работ страны, правительство Боливии выделит департаменту Потоси 25,5 миллионов долларов, чтобы провести более глубокую реконструкцию старого аэропорта Капитана Николаса Рохаса, которая началась два года назад.

В настоящий момент взлетно-посадочная полоса аэродрома пригодна только для судов среднего размера при оптимальных климатических условиях. Расположенная на высоте 3963 метров, она станет второй на континенте по этому показателю после столичного Эль Альто (4061 метров).