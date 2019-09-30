ХАБАРОВСК, 30 сен /ПРАЙМ/. Новый международный терминал аэропорта Хабаровска начнут строить в 2020 году, сообщил журналистам в понедельник глава совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровск в понедельник посетил новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска им. Г.И. Невельского.

"В следующем году", — сказал по итогам осмотра терминала Басюк, отвечая на вопрос сроках начала строительства.