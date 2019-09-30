ХАБАРОВСК, 30 сен /ПРАЙМ/. Руководство аэропорта Хабаровска и японские компании, которые инвестировали в создание терминала внутренних авиаперевозок, обсуждают возможность участия бизнесменов в создании международного терминала, сообщил журналистам в понедельник глава совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

Полпред президента на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев вместе с Басюком посетил в понедельник новый терминал пропускной способностью до 3 миллионов пассажиров, который 4 сентября открыл президент Владимир Путин. Проект был реализован в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск" при участии японских инвесторов Sojitz Corp., JATCO, и JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 миллиарда рублей, в том числе 3,9 миллиарда рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 миллиард рублей – собственные средства инвесторов.

"Вопрос "открытого неба" и увеличения частотности полетов обсуждаем с Росавиацией, привлечение новых авиакомпаний, ведем переговоры с нашими партнерами. Японский консорциум завершает вхождение в акционерный капитал терминала. Мы полагаем, что они должны принять участие в проекте международного терминала — это в процессе обсуждения", — сказал Басюк.