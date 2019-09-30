МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" добавил в автопарк 30 электромобилей Nissan Leaf, говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что электрокар можно взять в аренду на полчаса, час или полтора, чтобы его не пришлось заряжать. Перемещаться на электрокаре можно по всему городу и за его пределами, но вернуть автомобиль нужно внутри Садового кольца. Заряжать электрокары будет команда самого сервиса.

Взять в аренду электрокар могут пользователи не моложе 26 лет со стажем вождения от 6 лет. Кроме того, сервис учитывает дополнительные факторы: например, наличие у водителя штрафов и нарушений.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правительство столицы планирует расширить поддержку развития электротранспорта в городе, в ближайшее время в Мосгордуму будет внесен проект закона об освобождении электромобилей от уплаты транспортного налога.

"Яндекс" запустил свой сервис поминутной аренды автомобилей в Москве и Московской области в феврале 2018 года. На сегодня в автопарке "Яндекс.Драйв" насчитывается 15 тысяч автомобилей. Тарифы включают стоимость бензина, парковки и страхования (каско и ОСАГО). Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Каждый месяц пользователи "Яндекс.Драйва" совершают 4 миллиона поездок, 3 миллиона из них — в Москве.