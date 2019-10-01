ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт /ПРАЙМ/. Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии проводит исследование о возможности строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали в восточную часть страны до российской границы, результаты обнародуют весной будущего года, рассказала РИА Новости директор департамента сети финского минтранса Сабина Линдстрём.

"Правительственная программа премьер-министра Антти Ринне подчеркивает важность железнодорожного транспорта в развитии устойчивой транспортной системы. Финляндия стремится значительно увеличить долю инвестиций в железнодорожный транспорт и ремонт инфраструктуры с нынешнего уровня (финансирования – ред.). Правительство предложило постоянное увеличение уровня финансирования для управления базовой транспортной инфраструктурой, которое будет расти на 300 миллионов евро в год", — рассказала Линдстрём.

В качестве примера представитель финского минтранса привела повреждение железной дороги между Финляндией и РФ прошедшей зимой. "Например, мороз повредил трассу между Хельсинки и Санкт-Петербургом в районе населённых пунктов Коувола и Луумяки. Чтобы устранить ущерб, в бюджете на 2019 год уже выделено дополнительное финансирование, которое поможет восстановить структуру пути и, таким образом, обеспечить беспрепятственное железнодорожное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом", — отметила Линдстрём.

Нынешнее правительство, приступившее к работе 6 июня, уже обнародовало свои планы по строительству высокоскоростных магистралей в стране.

"В Финляндии комитет министров по экономической политике 10 сентября … принял решение о мерах по привлечению крупных инвестиций в железнодорожный транспорт в Финляндии. …Минтранс начнет переговоры о создании проектных компаний Turun tunnin juna ("В Турку за один час", скоростное железнодорожное сообщение между Хельсинки и Турку) и Suomi-rata (Финляндская железная дорога). Министерство транспорта и коммуникаций также инициировало сравнительное исследование маршрутов высокоскоростного сообщения в сторону российской границы, в восточные регионы страны. Данное высокоскоростное сообщение будет развиваться в сотрудничестве с операторами в этом районе", — отметила директор.

По ее словам, решения по этому вопросу могут быть приняты после завершения исследования, как ожидается, весной 2020 года. Она добавила, что сейчас правительство готовит первый в истории страны 12-летний план развития национальной транспортной системы.